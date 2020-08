Ian Anderson il flauto di Dio (Di lunedì 10 agosto 2020) oggi compi 73 anni. Ian Anderson è indiscutibilmente il flautista più grande di sempre e non solo rock. In passato è stato in lotta costante con Severino Gazzelloni per la vittoria dei più importanti riconoscimenti. Leader indiscusso del mitico gruppo Jethro Tull, Anderson è sempre riuscito a dare tocchi di grande originalità ai suoi brani. Ian Anderson fa vibrare il flauto Nato a Dunfermline in Scozia il 10 agosto 1947, nel 1959 si sposta con la famiglia a Blackpool, in Inghilterra dove riceve un’educazione tradizionale alla Blackpool Grammar School, per proseguire con studi artistici al Blackpool College of Art. Da ragazzo Anderson lavora presso un negozio di Blackpool e poi come venditore in una edicola. Ha poi raccontato che è stato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

laquila1953 : RT @flyingb: Può una bassista italiana di 16 anni avere l’onore di un “featuring” di Ian Anderson? Sì, può. E quella bassista l’ho fatta io… - mauriziomodica : RT @RadioFrecciaOf: 73 anni senza mai rallentare oggi per Ian Anderson dei Jethro Tull ! ?? #happybirthday #iananderson #jethrotull #onthisd… - Mimmo_Black_Blu : RT @RadioFrecciaOf: 73 anni senza mai rallentare oggi per Ian Anderson dei Jethro Tull ! ?? #happybirthday #iananderson #jethrotull #onthisd… - idolsmusicnews : Tanti auguri a Ian Scott Anderson, frontman dei Jethro Tull che oggi compie 73 anni. #iananderson #jethrotull - mantfr : RT @RadioFrecciaOf: 73 anni senza mai rallentare oggi per Ian Anderson dei Jethro Tull ! ?? #happybirthday #iananderson #jethrotull #onthisd… -

Ultime Notizie dalla rete : Ian Anderson Lunedì 10 agosto Spettakolo.it Spinetoli, piazza Leopardi pronta ad ospitare un mostro della musica rock: Clive Bunker

Primo batterista dei Jethro Tull, band storica del panorama musicale dagli anni ’60 in poi. L’evento, che richiamerà tantissimi appassionati del genere, vedrà la partecipazione del Lincoln Quartet SP ...

A Spinetoli concerto di Clive Bunker dei Jethro Tull

SPINETOLI – Nell’ambito della rassegna “Estate Spinetoli 2020” giovedì 13 agosto alle ore 21.30 Piazza Leopardi ospiterà un mostro sacro della musica rock internazionale, Clive Bunker, primo batterist ...

Primo batterista dei Jethro Tull, band storica del panorama musicale dagli anni ’60 in poi. L’evento, che richiamerà tantissimi appassionati del genere, vedrà la partecipazione del Lincoln Quartet SP ...SPINETOLI – Nell’ambito della rassegna “Estate Spinetoli 2020” giovedì 13 agosto alle ore 21.30 Piazza Leopardi ospiterà un mostro sacro della musica rock internazionale, Clive Bunker, primo batterist ...