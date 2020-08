I risultati dello screening del Convento di Assisi: 18 frati positivi al Coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) «Al momento sono tutti isolati e in buono stato di salute». Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi, ha usato queste parole per commentare davanti ai giornalisti il risultato dello screening effettuato sui frati della comunità per il Coronavirus. Il risultato è che ad essere positivi sono in tutto 18 confratelli: 4 frati e 14 novizi appena arrivati in Convento. Le analisi erano cominciate dopo che 4 frati erano stati trovati positivi a Covid-19. Padre Fortunato ha spiegato anche che, nonostante la situazione in Convento, le basiliche Francescane restano aperte al pubblico: «Mentre augurano loro una pronta ... Leggi su open.online

