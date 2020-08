I ragazzi romani contagiati a Malta dopo il party con le vicine «per divertirci un po’» (Di lunedì 10 agosto 2020) Otto diciannovenni romani sono rientrati positivi da una vacanza a Malta e sono stati conteggiati ieri nei 38 casi di Coronavirus nel Lazio. Erano partiti per l’isola il primo agosto: il gruppo romano aveva affittato una casa, si era diviso tra spiagge e feste. Al ritorno due di loro si sono sentiti poco bene, sono andati all’ospedale Grassi di Ostia. Tampone, positivi. E così è scattato il contact tracing e per ora sono sei gli amici trovati contagiati da Covid-19. I ragazzi romani contagiati a Malta e il party con le vicine «per divertirci un po’» Uno dei ragazzi ha raccontato al Messaggero che secondo quanto ricostruito ... Leggi su nextquotidiano

Corriere Roma

