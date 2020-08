I moli Sant'Antonio e San Nicola a Bari si rifanno il look: ok al progetto per la riqualificazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Bari - E' stato approvato in questi giorni il progetto definitivo per la riqualificazione del lungomare di Bari vecchia, nel tratto tra Santa Scolastica, il molo Sant'Antonio e il molo San Nicola. Ad ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BariLive : Bari: Nuovo look per i moli Sant'Antonio e San Nicola: ok al progetto di riqualificazione del lungomare - LaGazzettaWeb : I moli Sant'Antonio e San Nicola a Bari si rifanno il look: ok al progetto per la riqualificazione - baritoday : Nuovo look per i moli Sant'Antonio e San Nicola: ok al progetto per la riqualificazione del lungomare a Bari vecchi… -

Ultime Notizie dalla rete : moli Sant I moli Sant'Antonio e San Nicola a Bari si rifanno il look: ok al progetto per la riqualificazione La Gazzetta del Mezzogiorno Nuovo sbarco a Porto Pino, fra i migranti anche tre bambine

Nuovo sbarco di migranti nella località balneare di Porto Pino e fra le persone arrivate direttamente con un barchino sul molo si contano anche tre bambine ... ai dieci approdati invece questa mattina ...

I moli Sant'Antonio e San Nicola a Bari si rifanno il look: ok al progetto per la riqualificazione

BARI - E' stato approvato in questi giorni il progetto definitivo per la riqualificazione del lungomare di Bari vecchia, nel tratto tra Santa Scolastica, il molo Sant'Antonio e il molo San Nicola. Ad ...

Nuovo sbarco di migranti nella località balneare di Porto Pino e fra le persone arrivate direttamente con un barchino sul molo si contano anche tre bambine ... ai dieci approdati invece questa mattina ...BARI - E' stato approvato in questi giorni il progetto definitivo per la riqualificazione del lungomare di Bari vecchia, nel tratto tra Santa Scolastica, il molo Sant'Antonio e il molo San Nicola. Ad ...