I Goonies: le origini di Willy l'Orbo, la sua storia e il suo vero nome (Di lunedì 10 agosto 2020) Nella sceneggiatura de I Goonies c'è una sezione in cui si parla delle origini, la storia e il vero nome di uno dei personaggi più celebri del film, Willy l'Orbo. Una lunga sezione della sceneggiatura de I Goonies è dedicata alla vita e ai retroscena su Willy l'Orbo, questa parte della storia è raccontata da Francis Fratelli, nella scena in cui i Fratellis prendono il doblone da Chunk. La vera storia del personaggio ovviamente è stata omessa dal film. Willy l'Orbo, il cui vero nome in realtà era William B. Pordobel, è stato un celebre e talentoso buffone di corte per ... Leggi su movieplayer

I film da vedere stasera in tv, 10 agosto

Iris. Lunedì sera con “I Goonies”, successo internazionale diretto da Richard Donner (“Arma letale”) e prodotto da Steven Spielberg. Si narra di una banda di ragazzini lanciata in un’avventurosa ricer ...

