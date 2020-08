I «furbetti» del bonus Inps e le chat roventi dei deputati. La Lega: «Forse un disguido...» Quell’eterno schiaffo degli insaziabili (Di lunedì 10 agosto 2020) Il caso dei 5 deputati che hanno chiesto (e ottenuto) il bonus Covid: sospetti su tre leghisti, uno di Italia viva, un cinque stelle. E nella chat del partito di via Bellerio spunta una prima linea di difesa Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : furbetti del Battuta di caccia estiva ai furbetti del bonus L'HuffPost Caccia in parlamento ai furbetti del bonus Lo sdegno è bipartisan: ora si dimettano

Secondo l’Inps cinque deputati hanno chiesto e ottenuto i 600 euro delle partite Iva: tre leghisti, un grillino e un renziano. Mistero sui nomi.

La legge è più uguale per i furbetti

GabrieleCanèSe ci sono camorristi con il reddito di cittadinanza. Se qualche pensionato con paralisi agli arti inferiori, corre la maratona. Se si scoprono non vedenti che girano in spider. Insomma, s ...

