'I furbetti dei 600 euro'. "Non c'è l'obbligo di privacy" il professore di diritto costituzionale spiega perché Non sono stati resi ancora pubblici i nomi dei 5 deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid riservato alle Partite Iva. Ciò che finora si sa è che tre sarebbero della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e un altro di Italia Viva. Ma come è possibile che dei deputati, che per definizione devono pensare al bene collettivo e alla comunità, abbiano avuto la faccia tosta di prendere ciò che è stato pensato per gli altri? Proprio la Costituzione fornisce indicazioni in merito. Lo spiega il professore Alfonso Celotto: "L'art.98 stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio della Nazione, l'art, 54 che devono esercitare il loro mandato con disciplina e onore". A rendere ancora più riprovevole la questione è l'intenzione di mascherarsi dietro la ...

