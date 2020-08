I filmati del presidente Hoover e della sua famiglia: l’anteprima unica della Casa Bianca (Di lunedì 10 agosto 2020) I filmati del presidente Hoover insieme alla sua famiglia e ai colleghi durante la fine degli anni ’20 o l’inizio degli anni ’30 sono state esaminate presso la Biblioteca presidenziale di Herbert Hoover, diventando forse il primo film a colori mai girato all’interno della Casa Bianca. Le bobine in biblioteca Si pensava che queste sette bobine, archiviate nella biblioteca presidenziale, fossero in bianco e nero fino a quando l’archivista audiovisiva della biblioteca, Lynn Smith, le ha trovate mentre faceva l’inventario. Sebbene apparissero in bianco e nero ad occhio nudo, ulteriori indagini hanno rivelato che erano in realtà pellicole Kodacolor, un raro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

