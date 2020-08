I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi 10 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati del 10 agosto forniti dalla Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: oggi 259 nuovi positivi e 4 morti. I guariti sono 150 in più. Basilicata, Molise, Calabria e Val d’Aosta sono a incremento zero casi. In Lombardia oggi 31 nuovi casi di positivi e nessun decesso. oggi in Veneto ci sono 20 positivi in più: a spiegarlo è Luca Zaia che aggiunge che l’età media dei positivi al covid-19 in Veneto “si sta abbassando in maniera notevole”. A confronto coi mesi scorsi, la percentuale dei giovani rispetto agli adulti “si e’ ... Leggi su nextquotidiano

