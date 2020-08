I commercialisti contro Borghi: "Il Bonus Inps usato come scusa per attaccarci" (Di lunedì 10 agosto 2020) “La categoria dei commercialisti ancora sotto attacco da parte della politica. Questa volta è il turno del deputato leghista Claudio Borghi, per il quale i cinque parlamentari che hanno ricevuto i 600 euro previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio e destinati a liberi professionisti e partite Iva come forma di sostegno al reddito, non si sarebbero mossi da soli: ‘Saranno stati i commercialisti a chiedere il Bonus in automatico’, ha detto Borghi”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. E spiega: “Ormai ne siamo abituati, per i nostri politici è sempre e comunque colpa dei commercialisti. Parafrasando un vecchio proverbio, si ... Leggi su huffingtonpost

