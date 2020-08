I cinque parlamentari con il bonus Inps e l’eterno schiaffo degli insaziabili Le chat dei deputati: «Forse un disguido...» (Di lunedì 10 agosto 2020) Di fronte alla vicenda dei bonus Covid chiesto da 5 deputati colpisce la piccineria miserabile di chi ha raschiato 600 euro sottratti a chi ne aveva bisogno in un momento tragico Leggi su corriere

