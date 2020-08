I bonus del governo non sono bonus, sono sussidi (Di lunedì 10 agosto 2020) Magari si potrebbe cominciare a non chiamarli più bonus e a dire con chiarezza la parola proibita: sussidi. sussidi ai poverie ai quasi-poveri. sussidi ai disoccupati, attuali e potenziali. sussidi alle imprese in pre-fallimento e ai settori collegati. Ne stiamo distribuendo con la pala, di sussidi, ma non abbiamo il coraggio di dirlo. E l’ambiguità politico-semantica del bonus incoraggia la confusione e le miserabili furbizie, tipo quella dei cinque parlamentari e del popolare conduttore che hanno chiesto e ottenuto i 600 euro del primo Decreto Covid. Un bonus è – per il vocabolario – uno sconto, un abbuono, o anche una gratifica speciale elargita a scopo di ... Leggi su linkiesta

