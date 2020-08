Huawei MateBook X Pro, notebook 13 pollici leggero e potente, con sconto di 300 euro su Amazon (Di lunedì 10 agosto 2020) Amazon ha deciso di inaugurare la settimana di ferragosto con una valanga di sconti sui notebook, dispositivo perfetto da portarsi dietro in vacanza, sia per intrattenimento che per monitorare mail e documenti di lavoro. Tra le offerte più interessanti c’è quella che riguarda Huawei MateBook X Pro, un portatile da 13,9 pollici caratterizzato da un ottimo mix tra dimensioni e potenza di calcolo. All’interno di un elegante chassis metallico infatti è racchiusa una piattaforma hardware di discreta potenza, perfetta per editing di documenti, navigazione e svolgimento dei vari task quotidiani. Su Amazon, grazie a uno sconto di ben 300 euro, è possibile acquistarlo a 1399 anziché a ... Leggi su ilfattoquotidiano

HDblog : RT @HDblog: Galaxy Note 20 continua a scendere, Matebook X 2020 e Macbook Air tra le top offerte Week End - 24h_Tecnologia : Galaxy Note 20 continua a scendere, Matebook X 2020 e Macbook Air tra le top offerte Week End: Torna il fuori tutto… - SimoneGironi : Ing.Gironi Fuori tutto Unieuro con Galaxy S20, Note 20, Huawei Matebook X e molto altro - - DarioConti1984 : Galaxy Note 20 continua a scendere, Matebook X 2020 e Macbook Air tra le top offerte Week End - HDblog : Galaxy Note 20 continua a scendere, Matebook X 2020 e Macbook Air tra le top offerte Week End… -