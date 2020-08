Huawei ferma la produzione del suo chip hi-tech a causa delle sanzioni Usa (Di lunedì 10 agosto 2020) Che potenziava smartphone tablet di fascia alta, il motivo è una tecnologia americana a cui non può più accedere Leggi su media.tio.ch

infoitscienza : Huawei non si ferma: in arrivo due nuovi smartwatch -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei ferma

Formiche.net

Amazon ha deciso di inaugurare la settimana di ferragosto con una valanga di sconti sui notebook, dispositivo perfetto da portarsi dietro in vacanza, sia per intrattenimento che per monitorare mail e ...Del ciclo di produzione dei chipset Kirin fanno parte software e tecnologie statunitensi, quindi Huawei per le restrizioni del governo USA non sarà più in grado di produrre chipset, non potendo produr ...