Hong Kong, arrestato il miliardario Jimmy Lai: ha violato la legge sulla sicurezza nazionale (Di lunedì 10 agosto 2020) Il magnate dell’editoria Jimmy Lai è stato arrestato questa mattina a Hong Kong con l’accusa di aver violato la nuova legge sulla sicurezza nazionale, approvata a maggio. La polizia ha riferito sulla sua pagina Facebook di aver eseguito in tutto 7 arresti, a carico di persone di età compresa tra i 39 e i 72 anni, in base all’accusa «di collusione con forze straniere e cospirazione per commettere frodi», parte di un’operazione su larga scala. August 10, 2020 Lai è a capo di un impero dell’editoria sotto la holding Next Digital. E possiede l’Apple Daily, uno dei giornali pro democrazia più critico del governo di Hong ... Leggi su open.online

