“Ho visto arrivare un’ambulanza sotto casa”. Viviana Parisi, la testimonianza choc (Di lunedì 10 agosto 2020) Continua ad essere avvolto nel più fitto mistero la tragica morte di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta nei boschi di Caronia sabato 8 agosto dopo quasi una settimana dalla sua scomparsa. Gli amici e i conoscenti della donna che viveva assieme al marito e al figlio Gioele in un piccolo fomune del messinese, attualmente ancora scomparso, non riescono ancora a farsene una ragione su come la donna abbia potuto dapprima far perdere le sue tracce e successivamente morire in una maniera così atroce. Tra le persone intervistate sulla vicenda della morte della 43enne c’è anche il parroco del paese don Cleto D’Agostino, che ai microfoni dell’Huffington Post ha dedicato un suo pensiero al piccolo Gioele: “Avrebbe dovuto iniziare il catechismo l’anno prossimo. Che dobbiamo fare? Si continua a ... Leggi su howtodofor

