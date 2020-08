"Ho il mutuo, anche io ho incassato il bonus Inps": politica, chi esce allo scoperto (Di lunedì 10 agosto 2020) Non solo i parlamentari a incassare il bonus partita Iva. anche un consigliere comunale di Milano, che si autodenuncia: "Non vivo di politica perché non voglio e non potrei. Ho un mutuo, faccio la spesa e mantengo mia figlia", spiega Anita Pirovano della lista "Milano Progressista", che su Facebook svela di aver incassato i denari stanziati per l'emergenza coronavirus. "Ma è surreale che una misura di sostegno al reddito non preveda nessuna soglia di reddito", ha aggiunto. Nel post, la Pirovano spiega di aver saputo dai media del caso dei parlamentari che hanno incassato i 600 euro e aggiunge che "sarebbero coinvolti addirittura duemila persone tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci". Meglio, dunque, uscire ... Leggi su liberoquotidiano

Non solo i parlamentari a incassare il bonus partita Iva. Anche un consigliere comunale di Milano, che si autodenuncia: "Non vivo di politica perché non voglio e non potrei. Ho un mutuo, faccio la ...

Non solo i parlamentari a incassare il bonus partita Iva. Anche un consigliere comunale di Milano, che si autodenuncia: "Non vivo di politica perché non voglio e non potrei. Ho un mutuo, faccio la ...