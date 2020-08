Gwyneth, foto d’amore con madre e figlia (per promuovere il suo brand di moda) (Di lunedì 10 agosto 2020) Tre generazioni di donne a confronto. La foto che Gwyneth Paltrow ha postato sul proprio profilo Instagram racconta una bella storia di famiglia: lei (che ha compiuto 47 anni), la madre Blythe Danner di 77 anni, la figlia Apple Martin di 16. Tre donne simili, alte, eleganti, bionde (la madre ha scelto di tenere i capelli bianchi al naturale), in un incontro d’affetto. Leggi su vanityfair

VanityFairIt : L'attrice #GwynethPaltrow ha raccontato i retroscena del disaccoppiamento consapevole dal primo marito #ChrisMartin… - LadyNews_ : #GwynethPaltrow e la figlia Apple sembrano sorelle: la foto fa impazzire la rete -

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth foto

Vanity Fair Italia

Una bellissima foto di famiglia: Gwineth con la madre Blythe e la figlia Apple. Modelle perfette per gli abiti del marchio di moda dell'attrice-imprenditrice Tre generazioni di donne a confronto. La f ..."Eravamo vicini, anche se non ci siamo mai sentiti una vera coppia. Era come se non combaciassimo. C'erano sempre un po’ di disagio e agitazione": queste le parole di Gwyneth Paltrow (FOTO), intervist ...