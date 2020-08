Guardiola e il dialogo con Zidane dopo la gara di Champions: “Parlato di calcio e famiglia. Era mio idolo quando giocavo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Hanno fatto il giro del mondo le immagini dei minuti successivi alla sfida di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, quando i due allenatore, Pep Guardiola e Zinedine Zidane si sono fermati a parlare come due amici sul terreno di gioco.Un dialogo durato qualche minuto ma che ha attirato l'attenzione dei media e degli appassionati. I due, probabilmente, hanno analizzato la sfida e non solo. A rivelare il contenuto di quel dialogo è stato proprio il manager catalano che dopo la gara ha rivelato, almeno in parte, il discorso con Zizou.Guardiola: "Discusso di calcio e di famiglia. Zidane era mio idolo"caption id="attachment 1003765" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress

Koulibaly più lontano dal City: Guardiola a un passo da Ake

Sembra tutto fatto, dunque, per il primo acquisto del club di Pep Guardiola per questa lunga estate di mercato ... ha ovviamente aperto il dialogo per la cessione (a circa 45 milioni di euro) di Ake ...

