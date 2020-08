Grave incidente in bici per il volto della tv. Operato d’urgenza: “Ha subito gravi ferite” (Di lunedì 10 agosto 2020) Simon Cowell, volto noto di “X Factor” versione Uk, &eGrave; finito in ospedale dopo una brutta caduta avvenuta nel cortile della sua casa di Malibu. In particolare le lesioni sono alla schiena ed &eGrave; stato sottoposto a un intervento chirurgico. Cowell stava testando una bici elettrica quando, non &eGrave; ancora chiara la dinamica, &eGrave; caduto a terra. I soccorsi sono scattati subito e il presentatore &eGrave; stato portato in ospedale. Di recente il 69enne &eGrave; diventato l’unico proprietario dei format “X Factor” e “Got Talent”. Simon Cowell, classe 1959, &eGrave; nato a Londra ed &eGrave; un imprenditore musicale e tv, creatore ... Leggi su caffeinamagazine

tusciaweb : Grave incidente sulla Cassia, centauro in prognosi riservata Vetralla - Grave incidente sulla Cassia all’altezza d… - infoitinterno : Grave incidente stradale: scontro fra due auto, 4 feriti. Paura per una bimba - infoitcultura : Grave incidente in bici per Simon Cowell, re dei talent show e papà di X Factor e America’s Got Talent - infoitcultura : Grave incidente per la star di 'X Factor' - Dome689 : RT @Open_gol: Provava la sua nuova bici elettrica nel cortile di casa -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Grave incidente in autostrada - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Cade dall’Harley, medico lo soccorre Grave alle Scotte

L’uomo, un fiorentino di 40 anni, è stato portato con l’elisoccorso Pegaso a Siena: ha un brutto trauma facciale, è ancora in prognosi riservata paganico È caduto dalla sella della sua Harley Davids ...

Viviana Parisi, tutti i punti oscuri sulla morte: il figlio Gioele, il cellulare e l’uscita dall’autostrada

Le ultime notizie sul caso della dj, trovata morta sabato nei boschi di Caronia, e i molti punti oscuri della vicenda: dopo l’incidente nessun testimone ha visto il piccolo Gioele. Perché la donna era ...

L’uomo, un fiorentino di 40 anni, è stato portato con l’elisoccorso Pegaso a Siena: ha un brutto trauma facciale, è ancora in prognosi riservata paganico È caduto dalla sella della sua Harley Davids ...Le ultime notizie sul caso della dj, trovata morta sabato nei boschi di Caronia, e i molti punti oscuri della vicenda: dopo l’incidente nessun testimone ha visto il piccolo Gioele. Perché la donna era ...