Grandi aree urbane d’Italia arroventate dal caldo d’Agosto: ecco le temperature massime (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Italia è interessata da un’ondata di calore. Foto credit AdobeStock.Queste le temperature massime registrate ieri in alcune stazioni meteo italiane. Spicca per calura la Toscana, che con Firenze e Grosseto sono le località più calde. Ma nell’elenco non ci sono migliaia di stazioni meteo private e di Enti che essendo ubicate in aree soggette a forte escursione termica, hanno registrato anche oltre 40°C. Italia: temperature massime del 9 agosto 2020 Firenze Peretola 38.5 Grosseto 37.8 Firenze 37.6 Roma Ciampino 36.7 Vigna Di Valle 36.4 Monte Argentario 36.2 Viterbo 36.1 Alghero 36 Decimomannu 36 Marina Di Ginosa 36 Arezzo 35.6 Pisa 35.4 Napoli 35 Trento 35 Ferrara 34.4 Ronchi Dei ... Leggi su meteogiornale

