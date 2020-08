«Grande Fratello Vip»: Antonella Elia (forse) sarà l’opinionista (Di lunedì 10 agosto 2020) Ha un che di karmatico la scelta che ha portato Mediaset ad assoldare Antonella Elia, colei che Pietro Delle Piane ha detto essere incapace di ricoprire ruoli di protagonista in qualsivoglia formato televisivo, come prossima opinionista del Grande Fratello Vip. La showgirl, reduce da Temptation Island, sarebbe stata chiamata ad affiancare Pupo nella prossima edizione del reality di Canale 5. E, da sola, sarebbe riuscita a sbarazzarsi di una concorrenza alquanto ingombrante. Stando a quel che TvBlog ha riportato, la Elia avrebbe dovuto essere parte di un trio. Al suo fianco, oltre a Pupo, avrebbe potuto sedere anche Elettra Lamborghini. Ma, complice la popolarità acquisita con l’ultima sua apparizione televisiva, la Elia l’avrebbe infine spuntata. Leggi su vanityfair

