Grande Fratello, che fine ha fatto Nando? Nuova vita dopo i film porno (Di lunedì 10 agosto 2020) Nando Colelli è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello 11. Romano, verace e senza filtri è ricordato per avuto all’interno della casa più spiata di Italia, una relazione con l’aristocratica Margherita, relazione che è proseguita a telecamere spente ma che non è sopravvissuta, ma cosa fa oggi l’ex gieffino? La Nuova vita di … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

islysophie : @forsechiara Io ho scelto mio fratello come padrino del mio primo figlio. Per me è l'onore più grande. - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip autunno 2020: data, cast e cosa c’è da sapere - cristiano90p2 : @geppy2911 @YouTube Ma quale colpo il grande fratello e morto con lei e lui - lamorsfigato : addirittura la docenza. Non basta essere di buona famiglia, né un fratello più grande cattedratico. Devi avere la t… - valerioboing : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Cristiano Malgioglio chiede a Carmen Di Pietro come è possibile che le scoppiò il seno htt… -