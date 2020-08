Golf, Morikawa vince il PGA Championship 2020 a sorpresa (Di lunedì 10 agosto 2020) Vittoria a sorpresa per il giovane Collin Morikawa nel PGA Championship 2020, primo major della stagione di Golf. A trionfare è stato un outsider grazie al cedimento nel finale da parte di Brooks Koepka e a causa del flop di Justin Thomas: con 267 (-13) e due colpi di vantaggio Morikawa stacca Paul Casey e Dustin Johnson, quest’ultimo mancando la possibilità di vincere un major per la quarta volta su quattro dopo essere partito da leader nella giornata conclusiva. Leggi su sportface

Primo major per lui e terzo successo in carriera in soli 30 tornei – Jon Rahm torna n. 1 mondiale – Delude Justin Thomas e Brooks Koepka fallisce lo storico tris La vittoria a sorpresa, ma meritata di ...Lo statunitense Collin Morikawa vince al suo debutto la 102esima edizione del Pga Championship, primo torneo del Grande Slam di golf della stagione andato in scensa a San Francisco. Morikawa, diventat ...