Golf – Collin Morikawa vince l’US PGA Championship: Jon Rahm torna sul trono mondiale (Di lunedì 10 agosto 2020) La vittoria a sorpresa, ma meritata di Collin Morikawa, giovane in grande ascesa, il ritorno sul trono mondiale di Jon Rahm, il cedimento finale di Brooks Koepka e il flop di Justin Thomas in un 102° US PGA Championship che ha riservato tante emozioni. Foto Getty / Tom PenningtonSul percorso del TPC Harding Park (par 70) a San Francisco in California, nel primo major di una stagione resa anomala dall’emergenza sanitaria, Morikawa è emerso dal gruppo di sette concorrenti che si sono ritrovati a un certo putto tutti in vetta e ha concluso con 267 (69 69 65 64, -13) colpi distaccando di due lunghezze Paul Casey e Dustin Johnson (269, -11). Quest’ultimo per la quarta volta su quattro ha mancato la vittoria in un major dopo essere partito da ... Leggi su sportfair

