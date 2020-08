Gli scienziati come foglia di fico, la salute come alibi permanente (Di lunedì 10 agosto 2020) Il diniego prima improvvidamente opposto e poi tardivamente revocato sull’accesso pubblico ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile non serviva a custodire un segreto di Stato, ma a occultare il falso ideologico (in senso politico e non penale) della piena e obbligata corrispondenza tra le scelte del Governo e le indicazioni dei “nostri scienziati”, a cui dall’inizio dell’emergenza il presidente del Consiglio e tutti i ministri senza eccezioni hanno sostanzialmente attribuito la responsabilità di decisioni, a cui l’esecutivo sembrava limitarsi ad apporre la ceralacca dell’ufficialità e del valore legale. Ciò che Conte voleva nascondere non era un’informazione, da cui, se divenuta di dominio pubblico, sarebbe potuto derivare un danno per la sicurezza della ... Leggi su linkiesta

NicolaPorro : Le carte del #CTS provano che il #Governo non istituì la #zonarossa nella Bergamasca anche se gli #scienziati lo ch… - fattoquotidiano : ALTERNATIVA AL VACCINO Coronavirus: una nuova cura grazie agli anticorpi monoclonali, ecco cosa sono e come agiscon… - LegaSalvini : “ZONA ROSSA AD ALZANO E NEMBRO”, MA IL GOVERNO IGNORÒ GLI SCIENZIATI - iurimariaprado : Ottimo @carmelopalma Gli scienziati come foglia di fico, la salute come alibi permanente - claudiazeni1 : RT @marco_gervasoni: E mo’ questa dove salta fuori? Gli scienziati “devi morire” si riproducono come topi... ?@repubblica? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scienziati Anticorpi monoclonali, un proiettile di precisione contro il coronavirus? Gli scienziati: “Strada… Il Fatto Quotidiano Le imprese del Sud ora vogliono i danni: "È stato un golpe"

La Sicilia che si lecca le ferite. E non solo. L'intero Sud che scopre che forse si poteva attutire il colpo. Il lockdown che lo ha messo in ginocchio, compromettendo la stagione con danni ancora da q ...

Conte, la sua versione sui documenti segreti. Rivelazione sul Sud

“Si sono scritte e dette cose inesatte” sui documenti del Cts. “Chiariamo bene le cose: voi immaginate cosa significava per gli scienziati elaborare proposte, analizzare dati e avere i riflettori dell ...

La Sicilia che si lecca le ferite. E non solo. L'intero Sud che scopre che forse si poteva attutire il colpo. Il lockdown che lo ha messo in ginocchio, compromettendo la stagione con danni ancora da q ...“Si sono scritte e dette cose inesatte” sui documenti del Cts. “Chiariamo bene le cose: voi immaginate cosa significava per gli scienziati elaborare proposte, analizzare dati e avere i riflettori dell ...