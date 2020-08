Giulia Cavaglia, storia finita con Francesco Sole: l’ex tronista gli lancia nuove frecciatine su Instagram (Di lunedì 10 agosto 2020) La relazione tra Giulia Cavaglia e Francesco Sole sembra essere definitivamente conclusa, su Instagram lei gli lancia nuove frecciatine Da un po’ di tempo si parla della possibilità che Giulia Cavaglia e Francesco Sole abbiano messo un punto definitivo alla loro bellissima storia d’amore. I due non si mostrano più insieme sui social da tempo, nonostante siano entrambi molto attivi sui loro profili Instagram. Fino a poco tempo fa le cose tra loro sembravano procedere a gonfie vele, non perdevano occasione per mostrarsi più innamorati che mai su Instagram. Ad oggi nessuno dei due ha ancora ... Leggi su nonsolo.tv

Francesco Sole e Giulia Cavaglià non sono più una coppia: seppur i diretti interessati non hanno mai confermato la rottura, restano pochissimi dubbi sul fatto che la loro relazione sia giunta al capol ...

