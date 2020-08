Giugliano, Carmine forse ucciso dopo lite finita male. Si attende autopsia (Di lunedì 10 agosto 2020) Carmine Fammiano probabilmente conosceva il suo killer. Col passare delle ore, sembra prevalere infatti la pista della lite finita male per l’uomo morto venerdì in via primo maggio. forse doveva essere solo un avvertimento ma il colpo ha raggiunto l’arteria femorale, facendolo morire dissanguato in auto mentre cercava aiuto. Giugliano, omicidio di Carmine Fammiano: oggi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

