Giugliano: «A Roma mi sono sentita subito a casa. I miei idoli erano Del Piero e Pirlo» (Di lunedì 10 agosto 2020) Manuela Giugliano ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della Roma dopo il rinnovo del contratto fino al 2023 Manuela Giugliano ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della Roma dopo il rinnovo del contratto fino al 2023. Queste le sue parole. idoli – «I miei idoli erano Del Piero per le sue punizioni e Pirlo per la sua serenità nel gestire i palloni in mezzo al campo. Tra le calciatrici mi piace tanto Rose Lavelle, centrocampista degli Stati Uniti. Ho potuto ammirarla anche nel Mondiale. È una calciatrice completa, in fase offensiva, difensiva e a livello di mentalità. Ogni volta che la vedo giocare cerco di rubare qualcosa dei suoi movimenti e delle sue ... Leggi su calcionews24

