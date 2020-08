Giovanni Toti non vuole l’emergenza Coronavirus ma proroga l’emergenza Ponte (Di lunedì 10 agosto 2020) Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti è stato uno dei governatori più critici nei confronti della proroga dell’emergenza Coronavirus da parte del governo Conte: “Il governo chiarisca subito il significato della proroga. Se qualcuno pensasse di utilizzare una legge speciale per rinviarele elezioni, o peggio ancora per chiudere in casa gli italiani, questo avrebbe un solo nome: golpe!”, diceva il 12 luglio scorso. Peccato che, come racconta oggi il Fatto Quotidiano, lo stesso Toti sia attualmente impegnato in un’altra proroga piuttosto peculiare: È lo stesso Toti che nemmeno un mese dopo chiede e ottiene – per un anno intero – la proroga di ... Leggi su nextquotidiano

