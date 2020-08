Giovanna Botteri sfoga la sua delusione e dice “Non me lo aspettavo, pensavo bastasse altro” (Di lunedì 10 agosto 2020) Giovanna Botteri, bravissima e stimatissima giornalista Rai ha subito una delusione lavorativa che non si aspettava e che l’ha profondamente amareggiata. La Botteri, che nell’ultimo periodo è stata in prima linea nella cronaca del Covid e della sua evoluzione, è una giornalista tra le più apprezzate e ha un curriculum di tutto rispetto. La delusione della Botteri: pensavo che bastasse il curriculum Giovanna Botteri ha raccontato, un po’ sfogandosi, ciò che le è accaduto in occasione di un’intervista rilasciata a “Il Giornale” . La Botteri ha spiegato che aveva chiesto il trasferimento a Bruxelles ma non ... Leggi su baritalianews

topitalianews24 : RT @fanpage: Il racconto di Giovanna Botteri - ilNonnoSimpson : RT @_DAGOSPIA_: 'SPERAVO CHE PER LA SEDE RAI DI BRUXELLES AVREBBERO SCELTO ME' – LA DELUSIONE DI GIOVANNA BOTTERI - zaza_rosa : Rai, lo sfogo di Giovanni Botteri: pensavo che il mio curriculum... - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Pensavo che il mio curriculum' Sfogo Botteri Con chi ce l'ha la giornalista #rai - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: 'Pensavo che il mio curriculum' Sfogo Botteri Con chi ce l'ha la giornalista #rai -