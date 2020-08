Giovani Pd: una donna presidente, vice un italo-albanese. Ma l’elezione è a rischio brogli (Di lunedì 10 agosto 2020) Una ragazza alla guida degli eredi del Pci, Pds, Ds, oggi Pd. C’è sempre una prima volta nella vita. Laddove la destra è arrivata con quasi vent’anni di anticipo, arriva anche la sinistra. Il nuovo presidente dei Giovani Pd si chiama Caterina Cerroni e ha quasi 29 anni. Età in cui Giorgia Meloni era già vicepresidente della Camera. La nuova presidente è di origine molisana ed è stata già candidata (senza fortuna) alle Europee. L’elezione, tra l’altro, è avvenuta tra le contestazioni interne ed è a rischio invalidazione. Infatti, sono partite pesanti accuse di irregolarità e di brogli. Come riporta il sito Huffington Post, le elezioni sarebbero dunque sub ... Leggi su secoloditalia

