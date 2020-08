Giovani Pd litigano sul risultato del congresso. I big incoronano Cerroni: “E’ la prima donna segretaria”. Ma lo sfidante: “Fake news” (Di lunedì 10 agosto 2020) I messaggi di congratulazioni dei big sono iniziati già in tarda mattinata (da Livia Turco a Maurizio Martina fino a Lia Quartapelle), ma ancora la conferma ufficiale dell’elezione non è arrivata. Si litiga in casa dei Giovani democratici sul risultato del congresso: se infatti in un primo momento era stata diffusa la notizia della vittoria della 29enne molisana Caterina Cerroni, a contestare l’annuncio è stato lo stesso sfidante che su Facebook ha parlato di “fake news”. Per risolvere la contesa, si è dovuta mobilitare la commissione di garanzia che ancora non è stata in grado di ufficializzare alcun risultato. “Il congresso Nazionale dei Giovani Democratici”, ha dichiarato la ... Leggi su ilfattoquotidiano

