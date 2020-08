Giornata del biodiesel, nel rispetto della natura (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 10 agosto è la Giornata del biodiesel. Il biodiesel è un biocombustibile. Cioè un combustibile ottenuto da fonti rinnovabili quali oli vegetali e grassi animali. Come il gasolio è derivato dal petrolio. Contrariamente a quanto si crede comunemente, il biodiesel non è un olio vegetale puro e semplice. Come ad esempio l’olio di colza( una pianta, dal fiore giallo brillante e semi ricchi di olio). Bensì il è il risultato … Leggi su periodicodaily

vaticannews_it : #9agosto Si celebra oggi la Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni, istituita dall'Assemblea Generale dell'Onu… - Agenzia_Ansa : E' la Giornata mondiale del #gatto, amico, antistress e toccasana #ANSA - enpaonlus : Giornata mondiale del gatto, Iva cure e alimenti sia agevolata - Animali -

LECCE - Alla presenza di tutto lo stato maggiore dell’Us Lecce - unico assente René De Picciotto, fuori città -, con in testa il presidente Saverio Sticchi Damiani, è avvenuta la presentazione di Pant ...

visto che per i familiari delle vittime i temi più caldi sono l'apertura del processo e il riconoscimento dello status di vittime di strage per i loro cari. Intanto il programma della giornata ...

