Giorgia Meloni oggi dice che non si doveva fare il lockdown nazionale. Il 10 marzo annuiva a Salvini che lo chiedeva (Di lunedì 10 agosto 2020) In una pregevole intervista rilasciata oggi a La Verità Giorgia Meloni sostiene che il lockdown del governo Conte era ingiustificato: ll governo ha diffuso i verbali del Comitato tecnico scientifico sulla gestione dell’epidemia. Ma restano molte ombre. «Dalla pubblicazione degli atti emerge che il lockdown dell’intera nazione era ingiustificato. Fratelli d’Italia già lo scorso aprile chiedeva di circoscriverlo alle sole zone rosse e di riaprire le scuole. Non siamo stati ascoltati. E non c’è da stupirsi visto che il premier Conte, a quanto pare, non ascoltava nemmeno gli esperti. Ma c’è un’altra considerazione da fare». Quale? «Da quelle carte si comprende che non vi sono evidenze ... Leggi su nextquotidiano

MauroVittorio3 : Pillola abortiva senza ricovero, rivolta di Meloni e Pro Vita - Il Tempo - MarcucciChrist2 : Con Giorgia Meloni per VIAREGGIO Marcucci Christian Fratelli d'Italia Viareggio C'È! #FratellidItalia ????????????????… - generacomplotti : RT @valesamma4: @JolandaBivona @NicolaVass_22 Ma stai scherzando? Hai le fette di salame sugli occhi? Non fa altro che condividere fake new… - Rosario16305726 : RT @FratellidItalia: 5 parlamentari #furbetti hanno fatto domanda per il bonus 600 euro per le P.IVA. Visto che #Inps non fa i nomi per que… - Rosario16305726 : RT @FrancescoLollo1: Giorgia Meloni ancora una volta smaschera Conte! Ecco il video che lo smentisce sul lockdown ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni Ostia, al via con Giorgia Meloni la campagna ecologista “Spiagge Pulite” Il Messaggero Giorgia Meloni oggi dice che non si doveva fare il lockdown nazionale. Il 10 marzo annuiva a Salvini che lo chiedeva

In una pregevole intervista rilasciata oggi a La Verità Giorgia Meloni sostiene che il lockdown del governo Conte era ingiustificato: ll governo ha diffuso i verbali del Comitato tecnico scientifico s ...

LA STRATEGIA ROMA Perché gli altri verbali della zona rossa non sono stati

ROMA Perché gli altri verbali della zona rossa non sono stati desecretati? Perché del verbale del 7 marzo c'è solo una sintesi e non il resoconto completo degli allegati? Perché Conte ha voluto tenere ...

In una pregevole intervista rilasciata oggi a La Verità Giorgia Meloni sostiene che il lockdown del governo Conte era ingiustificato: ll governo ha diffuso i verbali del Comitato tecnico scientifico s ...ROMA Perché gli altri verbali della zona rossa non sono stati desecretati? Perché del verbale del 7 marzo c'è solo una sintesi e non il resoconto completo degli allegati? Perché Conte ha voluto tenere ...