Giorgia Meloni contro Travaglio e “Il Fatto Quotidiano”: «Avete capito, sì, come funziona?» (Di lunedì 10 agosto 2020) «Oggi ‘Il Fatto quotidiano’ pur di attaccarmi si smentisce da solo», dice così la frase in calce all’ultima foto di Giorgia Meloni pubblicata sul suo profilo Facebook. A far da corredo allo scatto che mostra la leader di Fratelli di Italia sorridente un lungo sfogo, in cui la politica romana si scaglia contro il giornale diretto da Marco Travaglio. Già, proprio così, la Meloni, come si legge su “Il Tempo” «svergogna Marco Travaglio e disintegra il quotidiano». Ma perché? Cosa è accaduto? È stata la stessa leader di Fratelli di Italia indignata a svelare quello che è successo. leggi anche l’articolo —> Open Arms, ... Leggi su urbanpost

