“Gioele ucciso e sepolto”. Viviana, ipotesi-choc dei pm: gesto estremo della madre suicida (Di lunedì 10 agosto 2020) Una storia triste e con tanti, troppi punti oscuri quella che riguarda Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta sabato 8 agosto. Continuano senza sosta, invece, le ricerche di Gioele, il bambino di 4 anni che era salito in auto con la mamma in quel maledetto 3 agosto in cui tutto è iniziato. Il cadavere della donna è stato trovato nell'area boschiva, dove però del figlio non vi è traccia: secondo Il Giornale, l'ipotesi tremenda è che Viviana, prima di suicidarsi, possa averlo ucciso e seppellito in quell'area impervia che la task force impegnata nelle ricerche sta avendo non poche difficoltà a scandagliare palmo per palmo. Per gli investigatori però la pista più probabile esclude il suicidio: la donna è stata ritrovata ... Leggi su liberoquotidiano

