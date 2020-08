Gioele Mondello: dov’è il figlio di Viviana Parisi? (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo il ritrovamento del corpo di Viviana Parisi la sorella del marito Marina Mondello accusa: «Il corpo è stato trovato a meno di due chilometri dall’autostrada: come mai non l’hanno trovato prima? Perché non l’hanno fermata dopo l’incidente?». Che fine ha fatto Gioele Mondello, il figlio di Viviana Parisi? Repubblica scrive oggi che gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compreso l’omicidio o che la mamma abbia ucciso il bambino prima di suicidarsi e lo abbia seppellito o ricoperto con frasche. Ma sarà l’autopsia, fissata per domani, a chiarire come sia morta Viviana. C’è da comprendere, poi, in ... Leggi su nextquotidiano

Nessuna traccia del bambino scomparso con la madre Viviana trovata morta sabato sera. Anche il padre partecipa alle ricerche. L’accusa della sorella di Mondello: soccorsi partiti in ritardo CARONIA (M ...

