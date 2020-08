Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss Graviano: "Perché soltanto adesso?" (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Giletti da un paio di settimane sotto scorta. La notizia, lanciata dal sito Antimafia Duemila e rimbalzata in rete, è stata confermata dallo stesso giornalista, conduttore di Non è l’Arena su La7, al sito del Corriere della Sera: “Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto. È obbligatorio, non posso sottrarmi”. Raggiunto telefonicamente dal Corriere, il conduttore ha aggiunto:“Solo noto che questo provvedimento della scorta arriva dopo che un quotidiano nazionale ha riportato le parole del libro di Lirio Abate. Perché hanno preso questo provvedimento solo dopo che la notizia è stata pubblicata da un giornale?”Alla base del provvedimento, le minacce rivolte a ... Leggi su huffingtonpost

SalernoSal : Massimo Giletti sotto scorta è un pessimo segnale. Continuare ad andare in onda con il proprio lavoro, la migliore… - Corriere : Massimo Giletti sotto scorta dopo le minacce del boss Graviano - BrioschiAnna : RT @debora_ergas: Solidarietà infinita a #massimogiletti sotto scorta dei carabinieri - vilmadast : RT @ritadallachiesa: Qualcuno dovrà farsi un esame di coscienza... ammesso che ce l’abbia. Massimo Giletti sotto scorta dei carabinieri htt… - leone52641 : RT @ritadallachiesa: Qualcuno dovrà farsi un esame di coscienza... ammesso che ce l’abbia. Massimo Giletti sotto scorta dei carabinieri htt… -