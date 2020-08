Giletti finisce sotto scorta. Il provvedimento è legato alle minacce rivolte al conduttore dal boss Graviano. “Sono molto dispiaciuto. E’ obbligatorio, non posso sottrarmi” (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Giletti è finito, da un paio di settimane, sotto scorta. La notizia, lanciata dal sito Antimafia Duemila, è stata confermata dallo stesso conduttore di Non è l’Arena al sito Corriere della Sera. “Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto. E’ obbligatorio, non posso sottrarmi”. Alla base del provvedimento, emanato dalla Prefettura di Roma, ci sono le minacce rivolte a Giletti dal boss Filippo Graviano, intercettato in carcere, dopo la discussa scarcerazione di 300 mafiosi a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel mirino di Graviano è ... Leggi su lanotiziagiornale

