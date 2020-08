#Giffoni50, si riparte. Claudio Gubitosi mette al sicuro il festival: Dai templi di Paestum un segnale di speranza (Di lunedì 10 agosto 2020) #Giffoni50 si fa in quattro e il suo programma è “un vero e proprio inno alla gioia”, come afferma il fondatore e direttore del festival, Claudio Gubitosi. “In un momento così complicato e difficile per tutti – spiega – credo sia un esempio straordinario, che stupisce per l’imponenza, la qualità e anche per la presenza fisica di tantissimi protagonisti della vita artistica, culturale, scientifica ed istituzionale italiana”. Il programma della 50 edizione del festival è stato presentato oggi nel Parco Archeologico di Elea-Velia (Ascea), dove Parmenide e Zenone fondarono la prima scuola del pensiero. “Si conferma una collaborazione per noi molto preziosa, quella con il Parco Archeologico di Paestum e Velia – ... Leggi su ildenaro

