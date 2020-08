Giampaolo al Torino: quali sono le difficoltà che potrà incontrare il tecnico (Di lunedì 10 agosto 2020) Giampaolo può rilanciarsi al Torino. E’ però necessaria una società che assecondi la sua idea di calcio Il passaggio da Sarri a Pirlo ha comprensibilmente occupato tutte le prime pagine dei giornali, con la Juventus che continua la ricerca un nuovo progetto tecnico che dia una certa continuità. Anche sull’altra sponda di Torino sta però avvenendo una transizione tutt’altro che banale. Perché Giampaolo, per la propria metodologia di lavoro, è un vero e proprio schock rispetto agli anni precedenti, un allenatore in totale antitesi con l’attuale eredità tattica granata. Negli anni passati, il Torino di Mazzarri è infatti stato tra le squadre più peculiari della Serie A. Tacciata in modo molto ... Leggi su calcionews24

