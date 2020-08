GF Vip 5, Ludovica Pagani smentisce la sua partecipazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo l’indiscrezione di Deianira Marzano sulla presenza di Ludovica Pagani al GF Vip 5, è arrivata la smentita della diretta interessata su Instagram Oggi, lunedì 10 agosto 2020, Deianira Marzano ha lanciato con una Instagram Stories un’indiscrezione sul nuovo e probabile nome in lizza per il GF Vip 5: Ludovica Pagani. Poco tempo fa, è arrivata la smentita della diretta interessata, che ha risposto con un semplice “no” in direct su Instagram ad un articolo di Nonsolo.tv. A quanto pare, Ludovica Pagani, così come Gabriel Garko, non sarà presente all’interno della casa più spiata d’Italia. Dunque per ora i nomi confermati per il GF Vip 5 rimangono quelli di Patrizia De Blank, Elisabetta Gregoraci, ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Vip Ludovica GF Vip 5 | Ludovica Pagani nel cast? Lo spoiler di Deianira Marzano Zazoom Blog Gabriel Garko smentisce: ‘Non andrò al Grande Fratello VIP’

Gabriel Garko respinge su Instagram le voci di una sua partecipazione al prossimo Grande Fratello VIP in partenza a settembre. Dietrofront di Gabriel Garko. Nelle ore scorse, complice una confidenza d ...

Finito il patriottismo, i vip vanno in vacanza all'estero

Formentera, Mykonos, Isole Canarie sono queste le mete più gettonate dai vip nostrani per le loro vacanze post quarantena. E pensare che durante il lockdown - sognando un'estate normale - il mantra de ...

Gabriel Garko respinge su Instagram le voci di una sua partecipazione al prossimo Grande Fratello VIP in partenza a settembre. Dietrofront di Gabriel Garko. Nelle ore scorse, complice una confidenza d ...Formentera, Mykonos, Isole Canarie sono queste le mete più gettonate dai vip nostrani per le loro vacanze post quarantena. E pensare che durante il lockdown - sognando un'estate normale - il mantra de ...