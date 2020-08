‘Gf Vip 5’, il duro attacco del marito di Fernanda Lessa ad Alfonso Signorini dopo la scelta di Antonella Elia come opinionista (Video) (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ notizia recente quella che vorrebbe Antonella Elia, reduce dalla sua travagliata avventura a Temptation Island, come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip capitanato quest’anno ancora una volta da Alfonso Signorini. La Elia è stata infatti anche una delle protagoniste più discusse della scorsa edizione del Gf Vip. Chiacchieratissima come personaggio e come coinquilina, Antonella ha vissuto la sua esperienza dentro le mura della Casa più spiata d’Italia scontrandosi più e più volte con i suoi compagni di avventura. Da Patrick Ray Pugliese ad Andrea Montovoli, fino alla modella Fernanda Lessa con la quale sono ... Leggi su isaechia

