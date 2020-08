Gestio Capital: «Fatta offerta per l’acquisto del Genoa» (Di lunedì 10 agosto 2020) Gestio Capital e Aser Ventures hanno confermato l’offerta per l’acquisizione delle quote del Genoa: la nota ufficiale Gestio Capital, family office fondata da Matteo Manfredi, e Aser Ventures, holding sportiva di Andrea Radrizzani (presidente del Leeds), hanno confermato l’offerta per l’acquisto del Genoa. «Gestio Capital può confermare che è stata Fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa CFC. Al momento non siamo in grado di entrare nello specifico di qualsiasi nostra proposta di investimento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LPincia : RT @pianetagenoa: Preziosi replica: «Gestio Capital-Aser Ventures? Offerta ridicola» - - AnsaLiguria : Cordata italiana da Londra fa offerta di acquistare il Genoa. Formalizzata da Gestio Capital e Aser Ventures di Rad… - gnomini : RT @pianetagenoa: Preziosi replica: «Gestio Capital-Aser Ventures? Offerta ridicola» - - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Genoa, entra nel vivo la trattativa per la cessione del club. Formalizzata la proposta di acquisto a Preziosi: capofil… - CalcioPillole : #Genoa, entra nel vivo la trattativa per la cessione del club. Formalizzata la proposta di acquisto a Preziosi: ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Gestio Capital Il family office Gestio Capital trova alleati in Italia. Ecco chi sono Citywire Italia Gestio Capital: «Fatta offerta per l’acquisto del Genoa»

Gestio Capital, family office fondata da Matteo Manfredi, e Aser Ventures, holding sportiva di Andrea Radrizzani (presidente del Leeds), hanno confermato l’offerta per l’acquisto del Genoa. «Gestio Ca ...

GENOA - Confermata la proposta d'acquisto

Gestio Capital con una nota emessa in serata, "conferma che è stata fatta un'offerta per l'acquisto del Genoa CFC. Al momento - conclude la nota - non siamo in grado di entrare nello specifico di qual ...

Gestio Capital, family office fondata da Matteo Manfredi, e Aser Ventures, holding sportiva di Andrea Radrizzani (presidente del Leeds), hanno confermato l’offerta per l’acquisto del Genoa. «Gestio Ca ...Gestio Capital con una nota emessa in serata, "conferma che è stata fatta un'offerta per l'acquisto del Genoa CFC. Al momento - conclude la nota - non siamo in grado di entrare nello specifico di qual ...