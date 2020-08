Germania, Olaf Scholz scelto come candidato cancelliere da Spd (Di lunedì 10 agosto 2020) Berlino, 10 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il partito socialdemocratico tedesco, Spd, vuole candidare l'attuale vicecancelliere Olaf Scholz alla cancelleria alle prossime elezioni. Ad annunciarlo è stata la leader del partito Sasia Esken oggi su Twitter. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Germania Olaf Germania, Olaf Scholz scelto come candidato cancelliere da Spd LaPresse Germania: Olaf Scholz candidato cancelliere scelto dai socialdemocratici

Germania, vertici del Spd: "Scholz candidato cancelliere"

