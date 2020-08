Germania, la Spd sceglie il ministro delle Finanze Olaf Scholz: sarà lui il candidato alla cancelleria alle elezioni 2021 (Di lunedì 10 agosto 2020) “Sono felice della candidatura e voglio vincere”. Sono le prime parole di Olaf Scholz da candidato designato alla cancelleria per l’Spd alle prossime elezioni federali del 2021. I vertici dei socialdemocratici tedeschi hanno scelto il vicecancelliere e ministro delle Finanze del governo Merkel IV. Sul nome di Scholz, il direttivo del partito si è espresso all’unanimità. Riferendosi alle voci di dissenso interno, è stata poi Saskia Esken a lanciare un appello: “Vi chiediamo di avere fiducia nella strada che abbiamo scelto”. Scholz era stato battuto a dicembre proprio dal duo Borjans-Esken – ... Leggi su ilfattoquotidiano

I socialdemocratici tedeschi hanno proposto il loro politico più popolare per correre e succedere alla Merkel nelle elezioni nazionali a settembre 2021 quando terminerà il suo quarto e ultimo mandato.(ANSA) - BERLINO, 10 AGO - "Sono felice della candidatura e voglio vincere". Lo ha detto a Berlino Olaf Scholz, designato alla candidatura per la cancellieria per il 2021 dai leader dell'Spd. Scholz h ...