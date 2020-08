Georgina Rodriguez selfie a Portofino: primo piano con vista mozzafiato (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Georgina Rodriguez si prende nuovamente la scena. Con un selfie su Instagram, la compagna di Cristiano Ronaldo con il quale sta trascorrendo le vacanze in Liguria a Portofino, mette in mostra le sue curve con una maglietta che lascia davvero ben poco spazio all’immaginazione. I followers della modella argentina vanno in visibilio e sembrano apprezzare molto gli scatti di cui Georgina si è resa protagonista. Visualizza questo post su Instagram ☮️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@Georginagio) in data: 10 Ago 2020 alle ore 6:23 PDT Leggi su sportface

hodordue : @Alessan60037296 Una brava ragazza commessa gran lavoratrice finta ingenua tipo Georgina Rodriguez in realtà già f… - MondoTV241 : Georgina Rodriguez: 'All'inizio mi vergognavo di Cristiano Ronaldo' #cristianoronaldo #georginarodriguez - infoitsport : Georgina Rodriguez, Ronaldo persa la Champions si rilassa con la sua compagna – Foto - GossipItalia3 : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo innamorati e felici in vacanza: «Siete stupendi!» #gossipitalianews - infoitsport : Cristiano Ronaldo, parla Georgina Rodriguez: ''All'inizio mi vergognavo'' -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez «Love is in the air», Georgina Rodriguez e Ronaldo innamorati e felici in vacanza: «Stupendi!» UrbanPost Per Cristiano Ronaldo relax a Sanremo sullo yacht con Georgina e i figli

Cristiano Ronaldo ha scelto Sanremo per rilassarsi con la famiglia sullo yacht “CG Mare”, ormeggiato da ieri sera a Portosole. Con l'amata Georgina Rodriguez e i figli, questa mattina è andato a fare ...

Sanremo: giornata matuziana per Cristiano Ronaldo e Georgina, dopo la gita in barca un blitz da The Mall e poi via in Costa Azzurra

Non è dato sapere se Cr7 e famiglia rientreranno a Sanremo per salire nuovamente sul 'GC' oppure se lo yacht li raggiungerà sulla Còte Sono arrivati ieri sera in gran segreto, un po’ come fatto a febb ...

Cristiano Ronaldo ha scelto Sanremo per rilassarsi con la famiglia sullo yacht “CG Mare”, ormeggiato da ieri sera a Portosole. Con l'amata Georgina Rodriguez e i figli, questa mattina è andato a fare ...Non è dato sapere se Cr7 e famiglia rientreranno a Sanremo per salire nuovamente sul 'GC' oppure se lo yacht li raggiungerà sulla Còte Sono arrivati ieri sera in gran segreto, un po’ come fatto a febb ...