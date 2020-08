Genoa, una cordata italiana si propone per l’acquisto del club (c’è anche Radrizzani dei Leeds) (Di lunedì 10 agosto 2020) Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, sarebbe arrivata un’offerta di acquisto del Genoa da una cordata italiana guidata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. “Per ora il club smentisce, ma già nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti. E’ stata infatti formalizzata una proposta di acquisto del Genoa da parte di una cordata formata dalla Gestio Capital di Matteo Manfredi e in quota minoritaria dalla Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani, proprietario del Leeds tornato in Premier League dopo 16 anni”. L’era Preziosi, iniziata nell’estate 2003, “sembra essere quindi vicina”, scrive Di Marzio. Ma Tele Nord riporta una dichiarazione del ... Leggi su ilnapolista

