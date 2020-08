Genoa, offerta per l’acquisto della società da parte di Manfredi e Radrizzani (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Genoa ha ricevuto un’offerta per l’acquisto della società da parte di una cordata di imprenditori italiani, tra cui anche Andrea Radrizzani Enrico Preziosi potrebbe aver trovato il compratore adatto per vendere il Genoa. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è arrivata in queste ore l’offerta per l’acquisto del club ligure. La proposta è stata formalizzata da una cordata di imprenditori italiani dove figura anche Andrea Radrizzani, patron del Leeds United di recente promosso in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

